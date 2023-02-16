В Сети опубликовали видео с севшим на мель судном недалеко от Актау

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео с севшим на мель судном из Азербайджана. Судя по кадрам видео, судно находится недалеко от села Умирзак.
Интернет-сервисы «Radar24» и «MarineTraffic» подтверждают информацию о том, что сухогруз из Азербайджана «MAHMUD REHIMOV» сел на мель в Каспийском море, недалеко от водоканала ТОО «МАЭК».
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что информации о севшем на мель судне к ним не поступало.
Михаил Одинцов
Интернет-сервисы «Radar24» и «MarineTraffic» подтверждают информацию о том, что сухогруз из Азербайджана «MAHMUD REHIMOV» сел на мель в Каспийском море, недалеко от водоканала ТОО «МАЭК».
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что информации о севшем на мель судне к ним не поступало.
Михаил Одинцов
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