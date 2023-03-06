На мероприятии в память о казахстанском музыканте Darkhan Juzz подростки устроили драку в Актау

Вечером 5 марта на набережной Актау во время мероприятия в честь памяти Darkhan Juzz произошла драка среди молодежи.Видео драки несовершеннолетних распространилось в социальной сети Instagram.- Как выяснилось, между мальчиками произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. По данному факту с телесными повреждениями в больницу никто не обращался, - сообщили в департаменте полиции региона.В полиции отметили, что в отношении отца 16-летнего парня, который устроил драку, составлен административный протокол по части 1 статьи 435 КоАП РК (хулиганство, совершенное несовершеннолетними).