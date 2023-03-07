Волонтеры просят помочь в поисках пропавшей 16-летней девушки из Актау

фото волонтеров

В Актау без вести пропала 16-летняя Гулзамира Ыбырай. Девушка вышла из дома в 4 микрорайоне. Больше она на связь с родными не выходила.



Подросток была одета в коричневую куртку, черные джинсы и белую шапку.

Рост: 150-155 см, среднего телосложения, глаза карие.



Волонтеры просят подключиться к поискам пропавшей девушки. Желающие помочь в розыскных работах могут позвонить по номеру: +7 700 499 7292.