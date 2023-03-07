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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 20:13

Просмотров: 203

Волонтеры просят помочь в поисках пропавшей 16-летней девушки из Актау

В Актау разыскивают 16-летнюю Гулзамиру Ыбырай. Волонтеры просят подключиться в поисках пропавшей девушки всех, кто может.

фото волонтеров
В Актау без вести пропала 16-летняя Гулзамира Ыбырай. Девушка вышла из дома в 4 микрорайоне. Больше она на связь с родными не выходила.

Подросток была одета в коричневую куртку, черные джинсы и белую шапку.
Рост: 150-155 см, среднего телосложения, глаза карие.

Волонтеры просят подключиться к поискам пропавшей девушки. Желающие помочь в розыскных работах могут позвонить по номеру: +7 700 499 7292.



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