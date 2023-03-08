Вагоны для рабочих загорелись недалеко от села Баянды

С 27 февраля по 5 марта подразделения службы выезжали по тревоге 29 раз: на пожары три раза, при случаях горения 18 раз, провели шесть аварийно-спасательных мероприятий и два раза выезжали по неподтвержденным инцидентам.Один из пожаров произошёл 2 марта. В четырех километрах от села Баянды, на разъезде «Тамакты», загорелись два вагона, предназначенных для ремонтников. Вагоны принадлежат товариществу с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актобе ЖКБ» Теміржол жөндеу». При происшествии никто не пострадал.Ещё один пожар случился 5 марта. Возле дома №9 в 15 микрорайоне загорелась крыша магазина «Акку». Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В происшествии также никто не пострадал.Помимо этого спасатели помогли спуститься 16-летнему подростку с заброшенного трёхэтажного здания в Жанаозене.Два раза спасатели выручали закрытых в квартире детей. В Актау им удалось передать матери детей в возрасте года, семи и восьми лет. Они застряли в квартире, находящейся на втором этаже дома №10 в 32 микрорайоне. Двух детей одного и трёх лет передали матери, вскрыв дверь в квартиру на третьем этаже дома №3 в 4 микрорайоне.