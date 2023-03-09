Полиция Актау опубликовала список неплательщиков алиментов в розыске

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Сотрудники отдела миграционной службы управления полиции Актау разыскивают должников по исполнительному производству, по искам, предъявленным в интересах государства, а также неплательщиков алиментов.
- Если вы располагаете информацией по разыскиваемым лицам, просим немедленно сообщить в полицию: 8(7292) 47-48-02, 47-45-05, 47-45-46, - сообщили в полиции города.
- Если вы располагаете информацией по разыскиваемым лицам, просим немедленно сообщить в полицию: 8(7292) 47-48-02, 47-45-05, 47-45-46, - сообщили в полиции города.
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