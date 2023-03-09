Полиция Актау опубликовала список неплательщиков алиментов в розыске

Сотрудники отдела миграционной службы управления полиции Актау разыскивают должников по исполнительному производству, по искам, предъявленным в интересах государства, а также неплательщиков алиментов.- Если вы располагаете информацией по разыскиваемым лицам, просим немедленно сообщить в полицию:, - сообщили в полиции города.