Пьяного водителя без прав выявили с помощью камер видеонаблюдения в Актау





Сотрудники центра оперативного управления в Актау с помощью камер видеонаблюдения выявили факт управления автомобилем водителем в пьяном виде. Операторами видеонаблюдения был замечен автомобиль марки Lada Kalina, водитель которой создавал аварийную ситуацию на дороге в 9 микрорайоне.- Сотрудниками батальона патрульной полиции в ходе проверки водителя выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2020 году постановлением Мунайлинского районного суда установлено, что 37-летний правонарушитель лишен права управления автотранспортным средством на семь лет, - сообщили в полиции региона.Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП г.Актау по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица".