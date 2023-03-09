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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:05

Просмотров: 89

Пьяного водителя без прав выявили с помощью камер видеонаблюдения в Актау

При просмотре автодороги в 9 микрорайоне Актау посредством камер видеонаблюдения подозрение инспектора-навигатора вызвали маневры автомашины Lada Kalina. Данные были переданы автопатрулю. Выяснилось, что водитель был нетрезв, также он был лишен водительских прав.

Кадр с камер видеонаблюдения
Сотрудники центра оперативного управления в Актау с помощью камер видеонаблюдения выявили факт управления автомобилем водителем в пьяном виде. Операторами видеонаблюдения был замечен автомобиль марки Lada Kalina, водитель которой создавал аварийную ситуацию на дороге в 9 микрорайоне.

- Сотрудниками батальона патрульной полиции в ходе проверки водителя выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2020 году постановлением Мунайлинского районного суда установлено, что 37-летний правонарушитель лишен права управления автотранспортным средством на семь лет, - сообщили в полиции региона.



Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП г.Актау по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица".



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