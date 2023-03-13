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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:20

Просмотров: 228

В Актау мужчина выпал с балкона третьего этажа и приземлился на козырек

Спасатели с помощью трехколенной лестницы и носилок спустили мужчину с козырька, расположенного на первом этаже, и передали сотрудникам Скорой помощи. Подробности аварийно-спасательных работ рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
По данным ДЧС области, за прошедшую неделю подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 33 выезда по тревоге, в том числе пять раз на пожары, 16 раз на случаи горения и 12 раз на проведение аварийно-спасательных работ. За неделю спасатели вызволили из закрытых квартир пятерых детей и оказали помощь выпавшему мужчине с балкона третьего этажа.

ЧП произошло вечером 11 марта. Спасатели оказали помощь мужчине, выпавшему с балкона третьего этажа дома №56 в 4 микрорайоне. Пострадавший упал на козырек первого этажа, откуда его спустили вниз спасатели.

Момент спасения мужчины попал на видео.



Кроме того, днем 8 марта спасатели вместе с хозяином квартиры и с помощью шанцевого инструмента проникли в один из домов в Жанаозене, где запертым оказался двухлетний ребенок, его передали отцу.

Ночью 8 марта спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь в одну из квартир в 36 доме в 11 микрорайоне. В квартире находилась женщина 67 лет, ее передали дочери.

На следующий день спасатели вызволили двоих детей (1,5 и 2,5 лет), которые оказались запертым в одной из квартир дома №18А в 15 микрорайоне. Спасатели открыли дверь с помощью гидравлического инструмента. Детей передали родителям.

В Актау мужчина выпал с балкона третьего этажа и приземлился на козырек


Вечером 10 марта спасатели вызволили ещё одного ребёнка, который оказался запертым в квартире дома №50 в селе Мангистау. Спасатели с помощью автолестницы вошли в окно квартиры на втором этаже и открыли входную дверь. В квартире находился двухлетний ребенок, которого передали родителям.

Днем 11 марта спасатели вызволили трехлетнего ребенка, который оказался запертым в одной из квартир дома №30 в 22 микрорайоне. С помощью болгарки огнеборцы открыли входную дверь и вошли в квартиру, после чего трехлетнего ребенка передали матери.

Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности в жилых помещениях:
- не оставлять детей без присмотра;
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование.



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