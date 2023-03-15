На антисанитарию в убойном пункте пожаловались жители Жанаозена

Вопиющий факт несоблюдения санитарных правил запечатлели на фото жители района Байауыл в Жанаозене. На фото видны разбросанные по полу тушки животных, а также различные следы обработки продуктов убоя скота.Жителей возмутило увиденное, по их словам, они и представить не могут, как мясо с такого убойного пункта попадает на рынки, и сколько опасных заболеваний таким образом может переноситься.- Мы же едим это мясо. Работники этого пункта также питаются им. Как можно такое продавать, не говоря уже о самом употреблении в пищу мяса, которое лежало на полу, в крови, в грязном месте. Это же чистой воды беспредел!, - пожаловался один из жителей района Байауыл.В свою очередь, в городской территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора рассказали, что 15 февраля им поступило заявление от одного из жителей с просьбой провести ветеринарно-санитарную экспертизу убойного пункта.- С 7 по 9 марта инспекцией проведена внеплановая проверка ИП «Маулембаев». В ходе нее были выявлены нарушения и на владельца пункта был наложен административный штраф по статье 406 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» («Нарушение законодательства РК в области ветеринарии»). Также было выдано предписание об устранении нарушений в течение десяти дней. Если нарушения не будут устранены в указанный срок, будут приняты меры в соответствии с Законом РК, - пояснили в ведомстве.