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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 1073

Несовершеннолетняя в Жанаозене забеременела от своего отца

Полиция задержала подозреваемого после того, как 14-летняя девочка вместе с матерью обратились в перинатальный центр с целью совершить аборт. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

фото из открытых источников
Несовершеннолетняя 14-летняя девочка вместе с матерью 24 февраля обратилась к врачу в областной перинатальный центр, расположенный в Актау, с целью прерывания первой беременности по социальным показаниям. Срок беременности девочки составил 13-14 недель.

Специалисты роддома сообщили об этом в центр оперативного управления полиции города.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в совершении сексуальных действий с несовершеннолетней и задержали его.

- Выяснилось, что подозреваемый является родным отцом потерпевшей. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан (изнасилование), - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, вчера стало известно, что подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек покончил с собой в полицейском участке Мангистау.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 10:46
он туда катится с момента появления человечества - к сожалению, такие случаи и раньше были - и десять и пятьдесят и сто, и тысячу лет назад. Печально, что до сих пор от этого не излечились =(

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 10:29
это жесть stena свою же дочь...
 
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babe (Посетители) Сегодня, 10:17
Куда катится мир?! Что с мозгами у людей ?!
 
 

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