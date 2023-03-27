Устроить в нефтяные компании с достойной зарплатой: безработные жители Жетыбая перекрыли дорогу

Как сообщают очевидцы, в Жетыбае у здания акимата сегодня, 27 марта, собрались безработные сельчане. Они требовали у местной власти рабочие места с достойной зарплатой в нефтяных компаниях, ведущих добычу в районе села.После этого, по неизвестным причинам, они перекрыли дорогу, ведущую к нефтепромыслу №6 в селе.В акимате села сообщили, что сегодня, около 10:30, у здания сельской администрации собралось около 50 безработных граждан, с требованием трудоустройства. С собравшимися встретился аким Жетыбая.- Несмотря на разъяснительную работу местных исполнительных органов о том, что трудоустройство в нефтегазовую отрасль ведется согласно имеющимся вакансиям в нефтяных компаниях, пришедшие все равно потребовали немедленного трудоустройства. Они перекрыли дорогу, ведущую к нефтепромыслу №6 села, организовав незаконную акцию протеста, тем самым нарушив общественный порядок и ограничив свободу передвижения транспорта и людей, - сообщили в акимате Каракиянского района.Собравшихся призвали собраться в Доме культуры села, где аким района и руководитель координации занятости и социальных программ региона провели с участниками незаконной акции разъяснительную работу.Аким района Кыдырберды Беков призвал собравшихся продолжить разговор в здании дома культуры села Жетыбай, отметив что местными исполнительными органами на постоянной основе ведется работа по решению вопросов занятости населения. Как подчеркнул Беков,- Безапелляционные требования собравшихся ничем не обоснованы, так как невозможно одномоментно трудоустроить всех жителей района в нефтегазовую отрасль. Нужно использовать возможности, предлагаемые центром занятости населения, - подчеркнул Кыдырберды Беков, аким Каракияснкого района.В акимате отметили, что согласно региональной карте создания рабочих мест на 2023 год, по району планируется трудоустроить 3 287 человек (на постоянной основе - 2 748, временно - 539). Из них около 600 человек будут привлечены к активным мерам занятости. В этом направлении из бюджета выделили 708 миллионов тенге.- С начала 2023 года в центр занятости обратилось 887 человек, из них - 493 человека на сегодняшний день охвачены активными мерами занятости. Трудоустроено - 362 человека (на постоянные рабочие места направлено 129 человек, на субсидируемые рабочие места - 233 человека). В 2022 году на реализацию проекта «Жумыс жасаймын» было выделено 285,3 миллиона тенге, трудоустроено 106 человек. В 2023 году выделено 227 миллионов тенге. В настоящее время продолжают работу 109 человек, - подытожили в акимате района.