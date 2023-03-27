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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 2879

Устроить в нефтяные компании с достойной зарплатой: безработные жители Жетыбая перекрыли дорогу

Сельчане перекрыли дорогу в направлении нефтепромысла №6. По информации присутствующих, с участниками протеста встретились представители местной власти.

Кадр видео
Как сообщают очевидцы, в Жетыбае у здания акимата сегодня, 27 марта, собрались безработные сельчане. Они требовали у местной власти рабочие места с достойной зарплатой в нефтяных компаниях, ведущих добычу в районе села.

Устроить в нефтяные компании с достойной зарплатой: безработные жители Жетыбая перекрыли дорогу


После этого, по неизвестным причинам, они перекрыли дорогу, ведущую к нефтепромыслу №6 в селе.

Устроить в нефтяные компании с достойной зарплатой: безработные жители Жетыбая перекрыли дорогу


В акимате села сообщили, что сегодня, около 10:30, у здания сельской администрации собралось около 50 безработных граждан, с требованием трудоустройства. С собравшимися встретился аким Жетыбая.

- Несмотря на разъяснительную работу местных исполнительных органов о том, что трудоустройство в нефтегазовую отрасль ведется согласно имеющимся вакансиям в нефтяных компаниях, пришедшие все равно потребовали немедленного трудоустройства. Они перекрыли дорогу, ведущую к нефтепромыслу №6 села, организовав незаконную акцию протеста, тем самым нарушив общественный порядок и ограничив свободу передвижения транспорта и людей, - сообщили в акимате Каракиянского района.

Собравшихся призвали собраться в Доме культуры села, где аким района и руководитель координации занятости и социальных программ региона провели с участниками незаконной акции разъяснительную работу.

Аким района Кыдырберды Беков призвал собравшихся продолжить разговор в здании дома культуры села Жетыбай, отметив что местными исполнительными органами на постоянной основе ведется работа по решению вопросов занятости населения. Как подчеркнул Беков,

- Безапелляционные требования собравшихся ничем не обоснованы, так как невозможно одномоментно трудоустроить всех жителей района в нефтегазовую отрасль. Нужно использовать возможности, предлагаемые центром занятости населения, - подчеркнул Кыдырберды Беков, аким Каракияснкого района.



В акимате отметили, что согласно региональной карте создания рабочих мест на 2023 год, по району планируется трудоустроить 3 287 человек (на постоянной основе - 2 748, временно - 539). Из них около 600 человек будут привлечены к активным мерам занятости. В этом направлении из бюджета выделили 708 миллионов тенге.

- С начала 2023 года в центр занятости обратилось 887 человек, из них - 493 человека на сегодняшний день охвачены активными мерами занятости. Трудоустроено - 362 человека (на постоянные рабочие места направлено 129 человек, на субсидируемые рабочие места - 233 человека). В 2022 году на реализацию проекта «Жумыс жасаймын» было выделено 285,3 миллиона тенге, трудоустроено 106 человек. В 2023 году выделено 227 миллионов тенге. В настоящее время продолжают работу 109 человек, - подытожили в акимате района.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 4 )

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  • ЛШП
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:33
потребовали немедленного трудоустройства.

О даже как! Надо тоже чё нить в этом роде замутить draznilka
Но меня больше интересует, на что тратятся выделенные из бюджета деньжища (из бюджета выделили 708 миллионов тенге...,было выделено 285,3 миллиона тенге...,выделено 227 миллионов тенге...), которые, якобы, выделяются для создания рабочих мест? На что ушло 1 миллиард 220 миллионов?
 
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 Альфарий (Посетители) Сегодня, 17:59
Вот думаю выйти что ли к акимату и потребовать ДЕНЕГ!)))) работу не надо, просто деньги дайте да так что бы нормально было и на постоянной основе)))
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 17:40
Око,
так вот как надо устраиваться на работу!! А я тут пыхчу, учусь, квалификацию каждый год подтверждаю...Оказывается, совсем не так. Надо приехать в какой-нибудь городишко, где есть нефть там, или газ. Ну что бы по уму все было. И потом выходишь на дорогу и гришь: хочу быть не крестьянкой, а столбовой дворянкой(с). И всё)). Не забыть еще зарплату обозначить. Хорошую такую drink
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 17:16
То есть устроить на высокооплачиваемую работу даже без должного образования и квалификации?

всё вижу
 
 

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