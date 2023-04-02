Двух девушек сбили в Актау

Фото очевидцев
По данным департамента полиции региона, 1 апреля в 23:20 на пульт дежурного «102» поступил вызов о ДТП в 15 микрорайоне, напротив дома №59.
На место прибыли несколько патрульных экипажей и две кареты Скорой помощи.
Как установлено, водитель Lada Kalina сбил двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшими оказались 16- и 22-летние девушки. Их доставили в областную больницу.
На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК.
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. За это грозит штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Наказание предусматривает штраф в размере 60 МРП.
На место прибыли несколько патрульных экипажей и две кареты Скорой помощи.
Как установлено, водитель Lada Kalina сбил двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшими оказались 16- и 22-летние девушки. Их доставили в областную больницу.
На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК.
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. За это грозит штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Наказание предусматривает штраф в размере 60 МРП.
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