Двух девушек сбили в Актау

По данным департамента полиции региона, 1 апреля в 23:20 на пульт дежурного «102» поступил вызов о ДТП в 15 микрорайоне, напротив дома №59.На место прибыли несколько патрульных экипажей и две кареты Скорой помощи.Как установлено, водитель Lada Kalina сбил двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшими оказались 16- и 22-летние девушки. Их доставили в областную больницу.На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК.Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.