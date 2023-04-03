Лобовое стекло «легковушки» разбили выброшенным с 9 этажа пакетом с мусором в Актау

Инцидент произошел у дома №16 в 9 микрорайоне во второй половине дня 2 апреля.



По информации департамента полиции региона, около 15:00 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что на автомашину скинули пакет с мусором.



На вызов выехали участковые инспекторы полиции. Сотрудниками была установлена личность 27-летнего мужчины. Как выяснилось, он выбросил мусор с 9 этажа.



В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК.



Для справки:



1. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов.



Наказание влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.