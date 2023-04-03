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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:02

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Лобовое стекло «легковушки» разбили выброшенным с 9 этажа пакетом с мусором в Актау

Пакет с мусором угодил на припаркованную машину под домом.

Фото очевидцев
Инцидент произошел у дома №16 в 9 микрорайоне во второй половине дня 2 апреля.

По информации департамента полиции региона, около 15:00 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что на автомашину скинули пакет с мусором.

На вызов выехали участковые инспекторы полиции. Сотрудниками была установлена личность 27-летнего мужчины. Как выяснилось, он выбросил мусор с 9 этажа.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК.

Для справки:

1. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов.

Наказание влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.



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