Лобовое стекло «легковушки» разбили выброшенным с 9 этажа пакетом с мусором в Актау

Фото очевидцев
Инцидент произошел у дома №16 в 9 микрорайоне во второй половине дня 2 апреля.
По информации департамента полиции региона, около 15:00 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что на автомашину скинули пакет с мусором.
На вызов выехали участковые инспекторы полиции. Сотрудниками была установлена личность 27-летнего мужчины. Как выяснилось, он выбросил мусор с 9 этажа.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК.
Для справки:
1. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов.
Наказание влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.
По информации департамента полиции региона, около 15:00 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что на автомашину скинули пакет с мусором.
На вызов выехали участковые инспекторы полиции. Сотрудниками была установлена личность 27-летнего мужчины. Как выяснилось, он выбросил мусор с 9 этажа.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК.
Для справки:
1. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов.
Наказание влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.
Оставьте свой комментарий первым.