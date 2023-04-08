За взятку судили экс-подполковника полиции в Мангистау

Как сообщает пресс-служба Бейнеуского районного суда, в начале этого года подполковник полиции, а именно заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района получил взятку в размере 300 долларов от гражданина Таджикистана за прекращение уголовного дела в отношении него.



За совершение преступления сотрудником правоохранительного органа согласно части 1-1 статьи 366 УК РК предусмотрен штраф в размере от 30-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес признание вины, чистосердечное раскаяние, а также наличие малолетних детей.



Приговором суда экс-полицейского признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде штрафа в 25-кратном размере от суммы взятки - 3 474 825 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



С учетом срока содержания под стражей окончательно ему назначен штраф в размере 2 384 625 тенге.



Приговор суда еще не вступил в законную силу.