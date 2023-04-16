Лихач на дороге испугал женщину с ребенком в Актау

- Мы с дочкой были перепуганы от такого резкого маневра. От страха я даже не успела сманеврировать, а ведь была вероятность, что он меня может задеть. Таких водителей нужно лишать прав надолго, чтобы они запомнили, наконец, что такие пируэты на дорогах до добра не доведут, - обратилась девушка-водитель Меруерт.

По словам автоледи, она двигалась по левой полосе на дороге между 11 и 11А микрорайонами в сторону торгового центра «Юность». Неожиданно ее обогнала Lada, при этом водитель выехал на встречную полосу движения через две «сплошные».Lada.kz ожидает комментарий департамента полиции региона.