Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Апреля
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.25 KZT
  • €1 = 497.93 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 948

По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование

Департаментом ЧС Мангистауской области начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть 2 и более лиц». Прокуратурой создана следственно-оперативная группа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Фото из открытых источников
Прокуратурой области по делу о взрыве в жилом доме определена группа процессуальных прокуроров и совместным приказом Департамента ЧС и Департамента полиции региона создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников.

- Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области, следственные мероприятия продолжаются, - дополнили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Напомним, в Жанаозене 17 апреля около 04:05 часов в 2-этажном доме в микрорайоне Шугыла прогремел взрыв в результате утечки газа.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
11900 (Посетители) Сегодня, 15:10
Космос,
Каждый год приходит сотрудник газовой службы! Только вот сами жильцы огня меньше боятся, чем выставленный счет в 2000 тг... И чаще всего не пускают контролеров домой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • minus
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:10
...прогремел взрыв в результате утечки газа.

Теперь вопрос к жителям Актау - когда вы в последний раз видели работников газовой службы у себя дома на газовом оборудовании???
Ждём...(((
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика