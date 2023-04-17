По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование

Прокуратурой области по делу о взрыве в жилом доме определена группа процессуальных прокуроров и совместным приказом Департамента ЧС и Департамента полиции региона создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников.



- Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области, следственные мероприятия продолжаются, - дополнили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.



Напомним, в Жанаозене 17 апреля около 04:05 часов в 2-этажном доме в микрорайоне Шугыла прогремел взрыв в результате утечки газа.