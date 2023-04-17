Пограничной службой Мангистау в море задержаны 30 нарушителей

Пограничниками выбрано 59 700 метров сетей браконьерского лова, 6 700 метров крючковых снастей и 3 300 крючьев. В естественную среду обитания выпущено 125 рыб осетровых пород, 1 200 рыб частиковых пород и шесть тюленей. Предотвращённый ущерб государству составил более 178 миллионов тенге, нанесенный ущерб - 36 миллионов тенге.



Полковник Санат Жуманов, начальник Департамента Пограничной службы КНБ РК Мангистауской области отметил тенденцию снижения противоправной деятельности по сравнению с предыдущим годом.



- Несмотря на то, что браконьерство носит организованный и устойчивый характер, принимаемые нами и другими уполномоченными госорганами меры, вынуждают многих правонарушителей отказаться от преступной деятельности. На снижение активности браконьеров повлияло усиление межведомственного контроля по соблюдению правил рыболовства и выхода плавсредств в море, запрет на вылов рыбных ресурсов с использованием ставных сетей, а также профилактическая работа с местным населением, - прокомментировал Санат Жуманов.



Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются. Сторожевые пограничные корабли и катера, пограничные отделения и группы технического наблюдения несут службу в усиленном режиме.



- В активной фазе СОПМ задействованы пограничные корабли «Нур-Султан», «Орал» и «Сарбаз», а также пограничные отделения «Кендерли» и «Акшукур», - проинформировали в пресс-центре.



Подразделения департаментов параллельно принимают участие в широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре»- 2023, в рамках которой помогают сотрудникам природоохранных и правоохранительных органов сохранить естественную популяцию рыбных ресурсов и других водных животных в Каспийском море и обеспечить миграцию рыбы к местам нереста.