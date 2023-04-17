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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:12

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Пограничной службой Мангистау в море задержаны 30 нарушителей

С 1 по 15 апреля Департаменты Пограничной службы КНБ РК Мангистауской и Атырауской областей провели активную фазу первого этапа совместных оперативно-профилактических мероприятий (СОПМ-2023). В результате массированного применения сил и средств во взаимодействии с Пограничной службой ФСБ Российской Федерации задержано трое нарушителей пограничного режима и 27 нарушителей режима территориальных и внутренних вод на четырех плавательных средствах. Об этом сообщили в пресс-центре департамента Пограничной службы Мангистауской области.

_фото предоставлено пресс-центром департамента ПС области
Пограничниками выбрано 59 700 метров сетей браконьерского лова, 6 700 метров крючковых снастей и 3 300 крючьев. В естественную среду обитания выпущено 125 рыб осетровых пород, 1 200 рыб частиковых пород и шесть тюленей. Предотвращённый ущерб государству составил более 178 миллионов тенге, нанесенный ущерб - 36 миллионов тенге.

Полковник Санат Жуманов, начальник Департамента Пограничной службы КНБ РК Мангистауской области отметил тенденцию снижения противоправной деятельности по сравнению с предыдущим годом.

- Несмотря на то, что браконьерство носит организованный и устойчивый характер, принимаемые нами и другими уполномоченными госорганами меры, вынуждают многих правонарушителей отказаться от преступной деятельности. На снижение активности браконьеров повлияло усиление межведомственного контроля по соблюдению правил рыболовства и выхода плавсредств в море, запрет на вылов рыбных ресурсов с использованием ставных сетей, а также профилактическая работа с местным населением, - прокомментировал Санат Жуманов.

Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются. Сторожевые пограничные корабли и катера, пограничные отделения и группы технического наблюдения несут службу в усиленном режиме.

- В активной фазе СОПМ задействованы пограничные корабли «Нур-Султан», «Орал» и «Сарбаз», а также пограничные отделения «Кендерли» и «Акшукур», - проинформировали в пресс-центре.

Подразделения департаментов параллельно принимают участие в широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре»- 2023, в рамках которой помогают сотрудникам природоохранных и правоохранительных органов сохранить естественную популяцию рыбных ресурсов и других водных животных в Каспийском море и обеспечить миграцию рыбы к местам нереста.



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