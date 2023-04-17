Школу «заминировали» в Мунайлинском районе: учеников экстренно эвакуировали

Инцидент произошёл днем 17 апреля в средней школе №12 Мунайлинского района. Оттуда экстренно эвакуировали учащихся и коллектив учебного заведения. Такие меры были приняты после звонка о том, что школу «заминировали».



По данным очевидцев, на территории школы работают сотрудники полиции, Скорой помощи и противопожарной службы.



В департаменте полиции подтвердили факт поступления вызова и сообщили, что на месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.