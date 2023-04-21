Около 200 килограммов осетрины изъяли полицейские Мангистау

В здании «Kazpost», расположенного в селе Мангистау Мунайлинского района, изъято 25 штук осетровой рыбы весом более 165 кг.



Кроме того, в багажнике автомобиля жителя Актау обнаружено 30,5 кг осетра.



Стражи порядка задержали подозреваемых в возрасте 42 и 25 лет.



- Изъятая рыба была передана учреждению ТОО «Kazakh Ossetr». Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами», - сообщает департамент полиции Мангистауской области.