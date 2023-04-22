Угонщик мотоцикла задержан в Актау

Угнанный мотоцикл

По данным департамента полиции региона, с заявлением обратился житель 12 микрорайона. Он сообщил, что припарковал свой мотоцикл перед домом. В ночь с 14 на 15 апреля транспортное средство угнали. Размер материального ущерба составляет 300 000 тенге.В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 21-летний подозреваемый. У него изъят похищенный мотоцикл в качестве вещественного доказательства.Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК (Кража).Ведется расследование.