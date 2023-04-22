Моторный аферист: покупка запчасти обернулась потерей денег для жителя Мангистау

- Чтобы не стать жертвой мошенника, никогда не сообщайте личную информацию о себе незнакомому человеку, - обратились в ведомстве.

Как установлено в департаменте полиции региона, в мессенджере Telegram неизвестный пообещал жителю Бейнеу помочь с покупкой мотора для автомобиля. Запасную часть последний так и не получил. После этого он обратился с заявлением в полицию.Сотрудникам криминальной полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний молодой человек. Его задержали.Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК (Мошенничество).Полиция призывает жителей и гостей области быть предельно осторожными и внимательными.