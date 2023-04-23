В море возле урочища Саура спасли двух жителей Мангистау

Инцидент произошел 23 апреля в 12.45 часов в 15 километрах от урочища Саура и в 20 километрах от села Кызылозен Тупкараганского района. Специалистами (ОПС) спасены двое граждан 1983 и 1984 годов рождения.



- Медицинская помощь им не требовалась. В спасательных работах были задействованы девять спасателей, две единицы техники и три плавсредства. Напоминаем жителям области: очень опасно выходить в море на надувной лодке. Вы рискуете тем, что вас может унести ветром в открытое море, - прокомментировали в пресс-службе.