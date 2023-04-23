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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 944

В море возле урочища Саура спасли двух жителей Мангистау

Специалисты оперативно-спасательного отряда (ОПС) Мангистауской области совместно с военнослужащими пограничной службы спасли двух граждан, которые не смогли добровольно добраться до берега, выехав на рыбалку на надувной лодке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента по ЧС.

_фото предоставлено пресс-службой департамента
Инцидент произошел 23 апреля в 12.45 часов в 15 километрах от урочища Саура и в 20 километрах от села Кызылозен Тупкараганского района. Специалистами (ОПС) спасены двое граждан 1983 и 1984 годов рождения.

- Медицинская помощь им не требовалась. В спасательных работах были задействованы девять спасателей, две единицы техники и три плавсредства. Напоминаем жителям области: очень опасно выходить в море на надувной лодке. Вы рискуете тем, что вас может унести ветром в открытое море, - прокомментировали в пресс-службе.



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Комментарии ( 5 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:48
Вы рискуете тем, что вас может унести ветром в открытое море, - прокомментировали в пресс-службе.

Когда прёт "красняк", баркаши рискуют, и что то в этой статье не договаривают...
"Удочки для рыбалки", походу остались море, А!, спасателей вызвала "крыша", надо же спасать баркашей, а рыбу поделили...

которые не смогли добровольно добраться до берега, выехав на рыбалку на надувной лодке.

На!, лодке не выезжают, а выходят в море, и не смогли самостоятельно добраться до берега...

Все мы ходим под богом.
 
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 Банкир (Посетители) Сегодня, 19:36
"которые не смогли ДОБРОВОЛЬНО добраться до берега" - их принудительно вернули? :)))
 
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 Dondon (Посетители) Сегодня, 18:27
Vohazab,
Охраняли ценные породы рыб, от браконьеров... crazy
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 18:09
А что они на надувной лодке в в 15 км от моря делали?
 
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 Purins (Посетители) Сегодня, 17:35
Инцидент произошел 23 апреля в 12.45 часов в 15 километрах от моря в урочище Саура и в 20 километрах от села Кызылозен Тупкараганского района. Специалистами (ОПС) спасены двое граждан 1983 и 1984 годов рождения. Сами то поняли что написали? Может 15 км до берега, а не до моря?
 
 

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