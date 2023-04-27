Порыв воды в Актау засняли на видео

Видео с водопадом появилось в Сети сегодня, 27 апреля. Последствия порыва воды засняли в 14 микрорайоне, за домом №31.В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили порыв, однако, по их данным, он случился в трубопроводе технической воды.- В связи с порывом возле дома №31 в 14 микрорайоне аварийно отключили техническую воду. Под ограничением дома с №27 по №32А, - пояснили в коммунальном предприятии.