«Из армии вернулся инвалидом и с судимостью»: родные солдата из Мангистау требуют справедливости

Сестра пострадавшего военнослужащего рассказала о состоянии брата
Нурлан Аскарулы служил срочную службу, когда его отправили на очистку полигона от боеприпасов. Но один из них внезапно взорвался в руках солдата. Он потерял два пальца на руке, лишился пятки, в его теле до сих пор осколки. Но его инвалидность никто не признает. Более того, солдата признали виновным в произошедшем, передает телеканал Astana.tv.
ЧП произошло на учебном полигоне «Бекет ата» в Мангистауской области полтора года назад. Военнослужащим поступил приказ очистить полигон от боеприпасов. Отправили солдат без всякой подготовки, ограничившись лишь теорией, - так уверяет сестра военнослужащего Нурлана Аскарулы. Один из снарядов и взорвался в руках молодого человека.
- Они пошли на очистку полигона без специальных инструментов, то есть, без миноискателей. Плюс еще бронежилеты у них, оказывается, должны быть на руке. Просто визуально, методом тыка они искали. По его словам, он думал, что это муляж, потому что без специальной подготовки их отправили разминировать полигон. Мне кажется, это все равно не правильно, потому что они же не специалисты, они же не саперы, - говорит сестра солдата-срочника Назым Омирбаева.
Солдата-срочника признали виновным в произошедшем и приговорили к одному году условно.
- Мы подавали в суд на эту часть. Они написали встречное заявление, встречный иск и сделали в конце виноватым Нурлана. Указали, что это он был виноват, что он был ознакомлен с инструкцией. Когда было ознакомление с техникой безопасности, в ведомости поставили вместо него подписи. Это все доказали, наш адвокат доказал, что они сфальсифицировали подпись, - говорит Назым Омирбаева.
В Министерстве обороны на запрос журналистов пока не ответили. В военном же суде Актюбинского гарнизона, где был вынесен приговор, сообщили, что военнослужащий нарушил правила обращения с оружием.
- Судом установлено, что Нурлан Аскарулы, будучи военнослужащим срочной службы, совершил уголовное правонарушение в виде нарушения правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами, представляющими особую опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, уничтожение военного имущества либо иные тяжкие последствия, - сообщили в военном суде Актюбинского гарнизона.
Но родные пострадавшего с этим приговором не согласны. Они уверены: молодые, неопытные солдаты не должны заниматься очисткой полигонов от боеприпасов. Тем более, без специальных средств. Они надеются, что решение суда пересмотрят и молодому человеку отменят судимость. Или хотя бы присвоят инвалидность. Сейчас у Нурлана гниет нога и в теле остаются осколки. По этой причине молодой человек не может трудоустроиться.
ЧП произошло на учебном полигоне «Бекет ата» в Мангистауской области полтора года назад. Военнослужащим поступил приказ очистить полигон от боеприпасов. Отправили солдат без всякой подготовки, ограничившись лишь теорией, - так уверяет сестра военнослужащего Нурлана Аскарулы. Один из снарядов и взорвался в руках молодого человека.
- Они пошли на очистку полигона без специальных инструментов, то есть, без миноискателей. Плюс еще бронежилеты у них, оказывается, должны быть на руке. Просто визуально, методом тыка они искали. По его словам, он думал, что это муляж, потому что без специальной подготовки их отправили разминировать полигон. Мне кажется, это все равно не правильно, потому что они же не специалисты, они же не саперы, - говорит сестра солдата-срочника Назым Омирбаева.
Солдата-срочника признали виновным в произошедшем и приговорили к одному году условно.
- Мы подавали в суд на эту часть. Они написали встречное заявление, встречный иск и сделали в конце виноватым Нурлана. Указали, что это он был виноват, что он был ознакомлен с инструкцией. Когда было ознакомление с техникой безопасности, в ведомости поставили вместо него подписи. Это все доказали, наш адвокат доказал, что они сфальсифицировали подпись, - говорит Назым Омирбаева.
В Министерстве обороны на запрос журналистов пока не ответили. В военном же суде Актюбинского гарнизона, где был вынесен приговор, сообщили, что военнослужащий нарушил правила обращения с оружием.
- Судом установлено, что Нурлан Аскарулы, будучи военнослужащим срочной службы, совершил уголовное правонарушение в виде нарушения правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами, представляющими особую опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, уничтожение военного имущества либо иные тяжкие последствия, - сообщили в военном суде Актюбинского гарнизона.
Но родные пострадавшего с этим приговором не согласны. Они уверены: молодые, неопытные солдаты не должны заниматься очисткой полигонов от боеприпасов. Тем более, без специальных средств. Они надеются, что решение суда пересмотрят и молодому человеку отменят судимость. Или хотя бы присвоят инвалидность. Сейчас у Нурлана гниет нога и в теле остаются осколки. По этой причине молодой человек не может трудоустроиться.
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