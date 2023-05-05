Фонд «НеМолчи.kz»: в Мангистауской области оправдали педофила

Общественный Фонд НеМолчи.kz сообщил, что в Мангистау суд оправдал ранее осужденного мужчину, который уже успел отсидеть шесть месяцев в тюрьме. Он был приговорен к лишению свободы по статье 124 Уголовного Кодекса РК (Развращение малолетних).- Получается все знают, что преступление было, ребенок пострадал, получил травму, но суд оправдал его и выпустил из зала суда! А почему? Адвокаты таких преступников собирают материалы, подтверждающие, что следствие прошло с нарушениями, они не доказывают, что педофилии не было, а строят защиту на ошибках следствия! Таких адвокатов я не уважаю, у них нет совести, они, прикрываясь профессиональным долгом, идут против заведомо беспомощной и неграмотной в правовом плане матери! Спасают такой ценой педофила, - сообщается в посте, опубликованном фондом в социальных сетях.Фонд «НеМолчи» в опубликованном посте отметил, что не знает, кто был адвокатом в данном деле, но предполагает, что здесь также защищал педофила адвокат из Астаны. В то время, как мать девочки сообщила, интересы ее ребенка защищал адвокат от государства.- Педофилия - бич нашего общества, но еще страшнее, что в стране есть законы, которые позволяют принимать такие решения. А еще есть адвокаты и судьи, которые имеют внутренние убеждения как у педофилов, - говорится в опубликованном сообщении.Также фонд опубликовал переписку с мамой девочки, в которой женщина рассказала, как все произошло.