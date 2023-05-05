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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:55

Просмотров: 1614

Фонд «НеМолчи.kz»: в Мангистауской области оправдали педофила

В Мангистауской области в дом зашел мужчина, который домогался до семилетней девочки. Он полностью признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы судом первой инстанции. Но апелляционный суд оправдал педофила. Об этом сообщает фонд «НеМолчи.kz».

Иллюстративное фото nemolchikz_official
Общественный Фонд НеМолчи.kz сообщил, что в Мангистау суд оправдал ранее осужденного мужчину, который уже успел отсидеть шесть месяцев в тюрьме. Он был приговорен к лишению свободы по статье 124 Уголовного Кодекса РК (Развращение малолетних).

- Получается все знают, что преступление было, ребенок пострадал, получил травму, но суд оправдал его и выпустил из зала суда! А почему? Адвокаты таких преступников собирают материалы, подтверждающие, что следствие прошло с нарушениями, они не доказывают, что педофилии не было, а строят защиту на ошибках следствия! Таких адвокатов я не уважаю, у них нет совести, они, прикрываясь профессиональным долгом, идут против заведомо беспомощной и неграмотной в правовом плане матери! Спасают такой ценой педофила, - сообщается в посте, опубликованном фондом в социальных сетях.

Фонд «НеМолчи» в опубликованном посте отметил, что не знает, кто был адвокатом в данном деле, но предполагает, что здесь также защищал педофила адвокат из Астаны. В то время, как мать девочки сообщила, интересы ее ребенка защищал адвокат от государства.

- Педофилия - бич нашего общества, но еще страшнее, что в стране есть законы, которые позволяют принимать такие решения. А еще есть адвокаты и судьи, которые имеют внутренние убеждения как у педофилов, - говорится в опубликованном сообщении.

Также фонд опубликовал переписку с мамой девочки, в которой женщина рассказала, как все произошло.

Фонд «НеМолчи.kz»: в Мангистауской области оправдали педофила

Фонд «НеМолчи.kz»: в Мангистауской области оправдали педофила

Фонд «НеМолчи.kz»: в Мангистауской области оправдали педофила



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Комментарии ( 2 )

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  • Око
  • ЛШП
 Lite (Посетители) Вчера, 18:00
Конечно зайти к маленькой девочке и начать делать то что делал этот урод - может только урод.

Ну а остальное... сейчас всё за деньги! Адвокат работает за деньги.

Не верю в кару свыше и прочие сомнительные дела - но этого жизнь сама покарает. Ведь вокруг все знают кто он такой, и куда бы он не делся - этот тупой, отвратительный поступок везде и всегда будет с ним.

Не справедливое решение суда - бесспорно.
 
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  • ЛШП
 elek (Посетители) Вчера, 17:51
Жесть! stena
адвокаты и судьи, которые имеют внутренние убеждения как у педофилов

Надеюсь их всевышний покарает!
 
 

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