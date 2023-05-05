Автомобиль загорелся в 5 микрорайоне Актау

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании автомобиля марки Lada поступило на пульт дежурного в 18:17.



- Горение автомобиля марки Lada произошло перед жилым домом в 5 микрорайоне. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован, причины пожара устанавливаются. В тушении были задействованы сотрудники пожарной части №2, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.