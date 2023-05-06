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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 1468

Водитель с пассажиром погибли в ДТП на трассе Доссор - Бейнеу

В больницу были доставлены четыре человека, сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Перевернувшаяся Toyota Alphard
ДТП произошло 5 мая около 20:10 на 64-м километре автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу.

Как установлено, водитель Toyota Alphard не справился с рулевым управлением. Автомобиль перевернулся.

В районную больницу были доставлены четыре человека. Водитель и один пассажир погибли на месте.

Ведется расследование. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.




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Комментарии ( 5 )

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  • Ирон
 babe (Посетители) Сегодня, 14:16
Таксист! И скорость у них бешеная !
 
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  • Ирон
 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:14
не справился с рулевым управлением.

Самопальный перенос конструкции рулевого управления и всего остального с электропроводкой тоже еще проявят себя. Вопрос времени. Увы.
 
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  • babe
  • Ирон
  • Empro
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:59
Цитата: svetofor
опять машина на Армянских номерах.

Они и не только почти все так ездят. Я уже не обращаю внимания. Просто держусь подальше и максимум внимания на дорогах.
 
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  • babe
 gem (Посетители) Сегодня, 13:20
svetofor,
Не наговаривай на машины с Армении. Тут дело не в этом. Тут дело в самом водителе. В конце видео пассажир орёт что он говорил водителю "едь медленнее "
 
-1
  • gem
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  • babe
 svetofor (Посетители) Сегодня, 12:23
Конечно я соболезную, умершим царства небесного,выжившим крепкого здоровья. Но проблема вот в чём, опять машина на Армянских номерах. Авто дешёвые 90процентов в Армении аварийные, то есть после ДТП, а как их ремонтировали большой вопрос ???
 
 

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