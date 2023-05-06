Водитель с пассажиром погибли в ДТП на трассе Доссор - Бейнеу

Перевернувшаяся Toyota Alphard
ДТП произошло 5 мая около 20:10 на 64-м километре автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу.
Как установлено, водитель Toyota Alphard не справился с рулевым управлением. Автомобиль перевернулся.
В районную больницу были доставлены четыре человека. Водитель и один пассажир погибли на месте.
Ведется расследование. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Как установлено, водитель Toyota Alphard не справился с рулевым управлением. Автомобиль перевернулся.
В районную больницу были доставлены четыре человека. Водитель и один пассажир погибли на месте.
Ведется расследование. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.