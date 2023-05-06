Что произошло в 22 микрорайоне Актау

Выброшенная металлическая посуда с едой

По словам жителей дома №4 в 22 микрорайоне, поздним вечером 5 мая в одной из квартир на втором этаже произошел пожар. На место прибыли несколько пожарных машин и полиция. Позже жильцы увидели, что из окна этой квартиры во двор выбросили металлическую посуду со сгоревшей едой.Как сообщили в ДЧС региона, 5 мая в 22:07 поступил вызов в пожарную часть. По прибытии спасатели по лестнице проникли в квартиру и обнаружили, что на газовой плите подгорела пища. Пожара удалось избежать.Огнеборцы спасли хозяина квартиры 1959 года рождения.Было задействовано 10 пожарных.