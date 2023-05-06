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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:27

Просмотров: 850

Тюлени, осетр и сети: на сколько оштрафовали браконьеров на Каспии

Проведен очередной этап оперативно-профилактических мероприятий по пресечению браконьерской деятельности, сообщили в пограничной службе КНБ РК.

Фото из доступных источников
Пограничные службы Казахстана и России совместно с другими уполномоченными органами 30 апреля провели рейдовые мероприятия в приграничных водах нашей страны на Каспии.

По результатам работ задержано 58 правонарушителей и 23 плавсредства. Изъято более 100 километров сетей и иных орудий браконьерского лова.

В естественную среду обитания выпущено 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и семь тюленей.

Наложено 1 647 375 тенге административных штрафов. Предотвращенный ущерб государству составил более 588 миллионов тенге.

Пограничная служба КНБ РК продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:09
Пограничная служба КНБ РК продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.

Не смотря на то ЧТО!, сами являются являются первичными браконьерами в "законе", и крышуют других баркашей...

Все мы ходим под богом.
 
 

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