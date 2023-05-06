Тюлени, осетр и сети: на сколько оштрафовали браконьеров на Каспии

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Пограничные службы Казахстана и России совместно с другими уполномоченными органами 30 апреля провели рейдовые мероприятия в приграничных водах нашей страны на Каспии.
По результатам работ задержано 58 правонарушителей и 23 плавсредства. Изъято более 100 километров сетей и иных орудий браконьерского лова.
В естественную среду обитания выпущено 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и семь тюленей.
Наложено 1 647 375 тенге административных штрафов. Предотвращенный ущерб государству составил более 588 миллионов тенге.
Пограничная служба КНБ РК продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.
По результатам работ задержано 58 правонарушителей и 23 плавсредства. Изъято более 100 километров сетей и иных орудий браконьерского лова.
В естественную среду обитания выпущено 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и семь тюленей.
Наложено 1 647 375 тенге административных штрафов. Предотвращенный ущерб государству составил более 588 миллионов тенге.
Пограничная служба КНБ РК продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.