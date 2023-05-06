Тюлени, осетр и сети: на сколько оштрафовали браконьеров на Каспии

Пограничные службы Казахстана и России совместно с другими уполномоченными органами 30 апреля провели рейдовые мероприятия в приграничных водах нашей страны на Каспии.



По результатам работ задержано 58 правонарушителей и 23 плавсредства. Изъято более 100 километров сетей и иных орудий браконьерского лова.



В естественную среду обитания выпущено 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и семь тюленей.



Наложено 1 647 375 тенге административных штрафов. Предотвращенный ущерб государству составил более 588 миллионов тенге.



Пограничная служба КНБ РК продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.