Тонущую яхту сняли на видео в Актау

- Тонет яхта. Просто печаль. Для её хозяина это серьезное горе - это же целая яхта, - говорит автор видео.

- Яхту удалось благополучно вытащить. Обошлось без пострадавших, - заверили в компании.

По словам очевидцев, прогулочная мини-яхта начала уходить под воду на причале у клуба «Бриз» в 1 микрорайоне.В компании, где сдают судна в аренду, сообщили, что действительно, произошёл такой неприятный инцидент.