Полицейские Мангистау выявили факт торговли новорождённым

В департаменте полиции сообщают, что 4 мая около 13:00 при координации прокуратуры области сотрудниками УБОП была задержана 35-летняя подозреваемая при получении денежных средств за новорождённого ребенка.- В ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты вещественные доказательства. Сотрудниками полиции также задержана 38-летняя подозреваемая, которой был передан новорожденный ребёнок. Малыш помещен в областной специализированный дом ребёнка города Актау до вынесения решения суда. По данному факту департаментом полиции Мангистауской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 135 Уголовного Кодекса РК (Торговля несовершеннолетними). Подозреваемые лица дали признательные показания. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.