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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:29

Просмотров: 627

Полицейские Мангистау выявили факт торговли новорождённым

В управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области (УБОП) поступила оперативная информация по факту торговли новорождённым, сообщили в департаменте полиции.

Фото департамента полиции МО
В департаменте полиции сообщают, что 4 мая около 13:00 при координации прокуратуры области сотрудниками УБОП была задержана 35-летняя подозреваемая при получении денежных средств за новорождённого ребенка.

Полицейские Мангистау выявили факт торговли новорождённым


- В ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты вещественные доказательства. Сотрудниками полиции также задержана 38-летняя подозреваемая, которой был передан новорожденный ребёнок. Малыш помещен в областной специализированный дом ребёнка города Актау до вынесения решения суда. По данному факту департаментом полиции Мангистауской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 135 Уголовного Кодекса РК (Торговля несовершеннолетними). Подозреваемые лица дали признательные показания. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.

Полицейские Мангистау выявили факт торговли новорождённым

Полицейские Мангистау выявили факт торговли новорождённым



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