Мошенники в Мангистау запрашивают копии личных документов от имени органов госдоходов

Органами государственных доходов такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются, говорится в заявлении ведомства.



- В этой связи просим быть бдительными по отношению к таким неофициальным источникам, так как документы могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях, - отметили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.



Кроме того, в департаменте государственных доходов сообщили, что информация о зарегистрированных, снятых с учёта ИП, размещена на интернет-портале Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.



- С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учёт в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве ИП. Уведомление о начале деятельности в качестве ИП направляется электронным способом – через портал Электронного лицензирования Республики Казахстан «Е-license» и через мобильное приложение Банков второго уровня, - уточнили в ведомстве.



Документом, подтверждающим регистрации в качестве ИП, является уведомление о начале деятельности в качестве ИП, которое доступно в личном кабинете «Е-license» в разделе «История уведомлений».



Для входа в личный кабинет «Е-license» необходима идентификация через электронно-цифровую подпись физического лица.