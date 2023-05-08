Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Мая
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.28 KZT
  • €1 = 490.97 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 10

Мошенники в Мангистау запрашивают копии личных документов от имени органов госдоходов

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в регионе участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов.

Иллюстративное фото
Органами государственных доходов такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются, говорится в заявлении ведомства.

- В этой связи просим быть бдительными по отношению к таким неофициальным источникам, так как документы могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях, - отметили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Кроме того, в департаменте государственных доходов сообщили, что информация о зарегистрированных, снятых с учёта ИП, размещена на интернет-портале Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

- С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учёт в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве ИП. Уведомление о начале деятельности в качестве ИП направляется электронным способом – через портал Электронного лицензирования Республики Казахстан «Е-license» и через мобильное приложение Банков второго уровня, - уточнили в ведомстве.

Документом, подтверждающим регистрации в качестве ИП, является уведомление о начале деятельности в качестве ИП, которое доступно в личном кабинете «Е-license» в разделе «История уведомлений».

Для входа в личный кабинет «Е-license» необходима идентификация через электронно-цифровую подпись физического лица.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика