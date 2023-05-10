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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 710

Троих мужчин застрелили в Атырау: жителю Мангистау назначено пожизненное лишение свободы

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор по делу об убийстве троих человек в микрорайоне «Авангард», передаёт портал «Ак Жайык».

Фото с сайта «Ак Жайык»
Сегодня, 10 мая, как сообщает «Ак Жайык» вынесли приговор стрелку из Мангистау, который застрелил троих человек. Согласно пунктам 1 и 6 части 2 статьи 99 («Убийство двух или более лиц способом, опасным для жизни других людей») и части 3 статьи 287 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») УК РК, он приговорен к пожизненному лишению свободы. 

Судья Зарема Хамидуллина отметила, что это спланированное особо тяжкое преступление, а также то, что подсудимый стрелял беспрерывно и знал, как пользоваться огнестрельным оружием. Поэтому она назначила самое суровое наказание. 

Троих мужчин застрелили в Атырау: жителю Мангистау назначено пожизненное лишение свободы

Фото с сайта «Ак Жайык»


Кроме того, суд обязал заплатить за моральный вред каждой потерпевшей семье по 10 млн тенге, а также за имущественный вред в разном размере.

Троих мужчин застрелили в Атырау: жителю Мангистау назначено пожизненное лишение свободы

Фото с сайта «Ак Жайык»


В зал судебных заседаний подсудимого Бауыржана Кара привели около десятка конвойных. Но тот выслушал приговор без какой-либо видимой реакции. Он просто молчал, как, впрочем, и другие участники в зале. Но когда в начале заседания он и его мать попросили не снимать их и не публиковать его имя и фамилию, кто-то отреагировал: «Наших ребят показали в соцсетях, а он, видишь ли, против. Пусть будут указаны его имя и фамилия!». 

Судебный процесс длился около года – из-за ожидания результатов судмедэкспертиз; кроме того, перед вынесением приговора судья долгое время провела в совещательной комнате.

В ходе процесса были проведены две медсудэкспертизы психического состояния подсудимого. По их результатам, не подтвердилось его утверждение, что на момент преступления он был в состоянии аффекта. 

- Приговором суда подсудимый признан виновным в умышленном убийстве троих человек, покушении на умышленное убийство одного человека, перевозке, хранении, применении огнестрельного оружия. Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступления, руководствуясь принципами назначения справедливого, необходимого и достаточного для исправления подсудимого наказания и предупреждения новых преступлений, окончательно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, - говорится в постановлении суда.

Напомним, 15 марта прошлого года на конечной остановке микрорайона «Авангард» Б. Кара застрелил из двух пистолетов трех человек и тяжело ранил четвёртого в голову.

Из-за тяжелого ранения в голову у выжившего были проблемы с памятью, поэтому его интересы, как потерпевшего, представлял отец. Сейчас он не может говорить, нуждается в поддержке при движении и продолжает лечение.

В своём выступлении подсудимый изложил свою версию произошедшего.

По его словам, в 2014 году он женился, и от этого первого брака имеются две дочери. Работая в столовой Назарбаев школы г. Атырау, познакомился с устроившейся в столовую женщиной А., и вскоре у них начались близкие отношения. Она ушла от мужа и жила отдельно с тремя детьми. Вместе Кара и А. стали жить с марта 2022 года, она собиралась развестись с мужем, с которым была в браке с 2007 года.

Вот как выглядели события 15 марта в изложении Б. Кара:

- В обед позвонил участковый и сообщил, что к нему поступила жалоба от мужа А. Мы с ней пришли в опорный пункт, там нас встретили ее муж и его младший брат, дети были с ними, позже подошли ещё два родственника. Они мне сказали, что старший ребёнок жалуется на то, что я его избиваю. Я им объяснил, что этого не делал, но они мне не поверили.

Далее, по его утверждению, муж А. и его родственники якобы стали ему угрожать, а Куаныш (младший брат мужа) записал его номер телефона, сказав, что «вечером ещё встретимся».

Происхождение оружия Кара объяснил тем, что якобы угрозы от мужа и родственников поступали и раньше, поэтому «в целях безопасности» он в декабре прошлого года купил два пистолета, причём, думал, что они травматические, и не знал, что они переделаны в боевые. Он постоянно носил их с собой.

Само тройное убийство в его версии выглядит так, что на конечной в «Авангарде» якобы от угроз и оскорблений со стороны родственников мужа и других лиц, ему незнакомых, у него помутилось сознание, и он не помнит, что было дальше. 

- Помню только один момент - как бегу за Куанышем. Очнулся возле канализационных труб и поехал на вокзал, оттуда нанял такси до Актау, - сказал Б. Кара.

Старшие сыновья женщины в суде показали, что Б. Кара оказывал на них давление, поднимал руку. При этом сам Б. Кара в суде не задал им никаких вопросов и не привёл аргументов в свою пользу. 

Судья также сказала, что версия Б. Кара, что он приобрел боевое оружие «в целях безопасности», была бездоказательной. Она отметила, что родной отец троих сыновей от его сожительницы имеет право знать, где находится его семья и общаться со своими детьми. Поэтому это стремление не оценивается как угроза с его стороны.




Приговор суда не вступил в законную силу.

Факт стрельбы зафиксировала камера наружного наблюдения 15 марта 2022 года в 22:10 в районе конечной остановки общественного транспорта «Авангард».

По подозрению в преступлении был задержан уроженец Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 16:42
Поступок, который принёс горе всем...

Однако, считаю что в Казахстане вообще не должно быть пожизненного заключения или смертной казни (кроме преступлений против детей). Поясню:

Букмекерские конторы, крупные и мелкие мошенники, в виде кредитных организаций убивают ежегодно десятки и сотник человек путём доведения до самоубийства, но никто их не судит почему то. Несправедливо.
 
 

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