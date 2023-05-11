Пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау

Фото Михаила Одинцова
Корреспондент Lada.kz побывал на месте происшествия. Свидетельница ЧП рассказала, что в момент обрушения все трое мужчин находились сверху на бетонном козырьке. И в какой-то момент он обвалился, придавив двоих рабочих.
- Они занимались демонтажем козырька. Все трое стояли на нем сверху во время обрушения. Когда козырек обрушился, одного из мужчин сильно придавило, мы его сами пытались вытащить из-под обломков бетона. Второй пострадавший тоже был под завалами, он получил перелом обеих ног. До Скорой помощи мы долго не могли дозвониться. После, когда она уже приехала, один мужчина скончался на месте, второго увезли в больницу. Третий мужчина получил не значительные ушибы, - рассказала жительница дома, в котором произошло ЧП.
По информации городской жилищной инспекции, демонтаж подъездного входа производился рабочими в соответствии с плановыми работами.
- К сожалению, один человек погиб, второй был доставлен в больницу с травмами нижних конечностей. Оба - сотрудники сервисной компании «Несібе Мол», которые обслуживали ПКСК «Татьяна». Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают дознаватели и сотрудники ЧС. Мы выражаем искренние слова соболезнования семье погибшего, - сообщили в городской инспекции.
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау. ЧП произошло сегодня, 11 мая, в доме №4 в 9 микрорайоне.
Лиана Рязанцева и Михаил Одинцов.
- Они занимались демонтажем козырька. Все трое стояли на нем сверху во время обрушения. Когда козырек обрушился, одного из мужчин сильно придавило, мы его сами пытались вытащить из-под обломков бетона. Второй пострадавший тоже был под завалами, он получил перелом обеих ног. До Скорой помощи мы долго не могли дозвониться. После, когда она уже приехала, один мужчина скончался на месте, второго увезли в больницу. Третий мужчина получил не значительные ушибы, - рассказала жительница дома, в котором произошло ЧП.
По информации городской жилищной инспекции, демонтаж подъездного входа производился рабочими в соответствии с плановыми работами.
- К сожалению, один человек погиб, второй был доставлен в больницу с травмами нижних конечностей. Оба - сотрудники сервисной компании «Несібе Мол», которые обслуживали ПКСК «Татьяна». Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают дознаватели и сотрудники ЧС. Мы выражаем искренние слова соболезнования семье погибшего, - сообщили в городской инспекции.
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау. ЧП произошло сегодня, 11 мая, в доме №4 в 9 микрорайоне.
Лиана Рязанцева и Михаил Одинцов.