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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:09

Просмотров: 2058

Пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау

По словам жительницы дома №4 в 9 микрорайоне, трое мужчин проводили демонтаж бетонного козырька, в результате чего конструкция обвалилась. Эту информацию подтвердили и в городской жилищной инспекции.

Фото Михаила Одинцова
Корреспондент Lada.kz побывал на месте происшествия. Свидетельница ЧП рассказала, что в момент обрушения все трое мужчин находились сверху на бетонном козырьке. И в какой-то момент он обвалился, придавив двоих рабочих.

Пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау


Пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау


- Они занимались демонтажем козырька. Все трое стояли на нем сверху во время обрушения. Когда козырек обрушился, одного из мужчин сильно придавило, мы его сами пытались вытащить из-под обломков бетона. Второй пострадавший тоже был под завалами, он получил перелом обеих ног. До Скорой помощи мы долго не могли дозвониться. После, когда она уже приехала, один мужчина скончался на месте, второго увезли в больницу. Третий мужчина получил не значительные ушибы, - рассказала жительница дома, в котором произошло ЧП.

Пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау


Пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау


Пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау


По информации городской жилищной инспекции, демонтаж подъездного входа производился рабочими в соответствии с плановыми работами.

- К сожалению, один человек погиб, второй был доставлен в больницу с травмами нижних конечностей. Оба - сотрудники сервисной компании «Несібе Мол», которые обслуживали ПКСК «Татьяна». Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают дознаватели и сотрудники ЧС. Мы выражаем искренние слова соболезнования семье погибшего, - сообщили в городской инспекции.

Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау. ЧП произошло сегодня, 11 мая, в доме №4 в 9 микрорайоне.

Лиана Рязанцева и Михаил Одинцов.



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Комментарии ( 3 )

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elek (Посетители) Сегодня, 17:40
По информации городской жилищной инспекции, демонтаж подъездного входа производился рабочими в соответствии с плановыми работами.

Добавлю - с нарушением Инструкций по технике безопасности и охране труда РК. Руководство сервисной компании «Несібе Мол» к ответу!
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 16:10
xerox, это вопрос к владельцу.

Лично меня другое заинтересовало – производился демонтаж козырька. То есть, они работали или кувалдами, или перфораторами, или чем-то иным, пневматическим. Конструкция, при этом, явно вибрировала. Но, при этом, сразу трое рабочих стояли на этом самом козырьке. Иными словами, как в пословице – сами рубили сук, на котором же и сидели. Как так?!
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 14:30
Мерседес нельзя было убрать.
 
 

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