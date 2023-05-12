В Жанаозене задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков

Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности задержали жителя Жанаозена по подозрению в хранении наркотиков.



- По данному факту открыто досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного Кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), - сообщили в полиции Жанаозена.