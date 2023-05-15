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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:15

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В селе Курык выясняют причины массовой драки с участием несовершеннолетних

Полиция Мангистау начала проверку после массовой драки подростков в селе Курык. Правоохранители установили личности 18 несовершеннолетних. Всем им по 16-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Конфликт между несовершеннолетними попал на видео, соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Позже личности всех юношей удалось установить полиции, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

В ведомстве добавили, что проверка продолжается, правоохранители устанавливают и другие обстоятельства инцидента.

- При мониторинге социальных сетей были выявлены видеозаписи драки несовершеннолетних. Данное происшествие имело место в селе Курык Каракиянского района. Установлены личности 18 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также в полицию доставляются остальные участники драки. По данному факту с телесными повреждениями в больницу никто не обращался. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отдела полиции Каракиянского района по части 2 статьи 293 УК РК (хулиганство, совершённое группой лиц). Ведётся расследование, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.



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