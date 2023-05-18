В Мангистау общественный защитник пытался пронести деньги в СИЗО

Сотрудники следственного изолятора в ходе осмотра посетителя обнаружили у него спрятанные в кармане куртки денежные средства.



- У гражданина А. найдены денежные средства на общую сумму 15 000 тенге. Он является общественным защитником, – сказал майор юстиции Багдаулет Масахбаев, старший оперуполномоченный по особо важным делам группы режима и надзора ДУИС.



В отношении правонарушителя собрали материалы по статье 481 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» («Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов») и направили их в суд.