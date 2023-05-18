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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 17

В Мангистау общественный защитник пытался пронести деньги в СИЗО

Правозащитник пытался пронести 15 тысяч тенге в следственный изолятор. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по Мангистауской области
Сотрудники следственного изолятора в ходе осмотра посетителя обнаружили у него спрятанные в кармане куртки денежные средства.

- У гражданина А. найдены денежные средства на общую сумму 15 000 тенге. Он является общественным защитником, – сказал майор юстиции Багдаулет Масахбаев, старший оперуполномоченный по особо важным делам группы режима и надзора ДУИС.

В отношении правонарушителя собрали материалы по статье 481 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» («Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов») и направили их в суд.



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