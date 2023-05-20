Житель Актау выращивал в контейнере марихуану

По информации полиции, 16 мая правоохранители с участием кинологов в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнего жителя Актау. На промышленной базе в Мунайлинском районе внутри контейнера он организовал фитолабораторию по культивированию марихуаны.При обыске контейнера полиция изъяла 17 кустов растений каннабиса, две банки и два свёртка с марихуаной. Общий вес составил 351 грамм.Также обнаружена 41 коробка с семенами марихуаны.В ходе обыска по постоянному месту жительства в Актау у мужчины найдено три килограмма рыбы осетровых пород.По всем изъятым веществам назначены экспертизы.Данные факты зарегистрированы в ЕРДР ОП Мунайлинского района по части 1 статьи 300 УК РК и по части 1 статьи 339 УК РК.