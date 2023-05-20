Мальчик упал в яму в Актау

По словам очевидцев, вчера вечером, 19 мая, в 31Б микрорайоне ребёнка угораздило попасть в яму.В департаменте полиции региона сообщили, что во время несения службы по назначенному маршруту они услышали голос мальчика, зовущего на помощь.Они сразу же направились по голосу и увидели мальчика, попавшего в яму. Полицейские благополучно достали его и отвезли домой.Как оказалось, четырёхлетний мальчик играл около ямы и упал в неё.С родителями провели профилактическую беседу.