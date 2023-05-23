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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:53

Просмотров: 336

Автомобиль на трассе и частный дом: что горело за неделю в Мангистау

За неделю в Мангистау произошло три пожара. В одном из трёх случаев возгорания огнём был повреждён автомобиль. Об этом сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 15 по 21 мая, подразделения ведомства выезжали по тревоге 32 раза, в том числе три раза - на пожары, 15 раз - на случаи горения, 12 раз - на проведение аварийно-спасательных работ и два раза - на неподтверждённый вызов.

Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий:

Один из пожаров произошёл ночью 15 мая в селе Атамекен в Мунайлинском районе. В жилом массиве «Жалын» произошло возгорание второго этажа и крыши недостроенного дома. Площадь горения составила 120 квадратных метром. Пострадавших нет.

Автомобиль на трассе и частный дом: что горело за неделю в Мангистау


Днём 19 мая на трассе Актау-Жанаозен сгорел автомобиль марки Kia Optima. Обошлось без пострадавших.

Ночью 22 мая во дворе одного из домов в селе Атамекен в Мунайлинском районе произошло возгорание однокомнатной бани. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

Автомобиль на трассе и частный дом: что горело за неделю в Мангистау


Также за неделю спасатели вызволили из закрытой квартиры двоих детей. Инцидент произошёл в 21 доме 29 микрорайона. Спасатели с помощью автогидроподъемника АГП-22 поднялись и вошли в квартиру, где находились дети в возрасте один месяц и двух лет. Детей передали родителям.

Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставлять детей без присмотра.



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