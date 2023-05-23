Статистика тревоги: Мангистау оказался на втором месте среди регионов по количеству дорожных аварий

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По данным Polisia.kz, за два дня на территории страны больше всего ДТП совершены: в Жамбылской области – 13, Мангистауской области – шесть, Атырауской области – четыре, ЗКО – три. Все эти аварии произошли на загородных трассах, в ночное время.
В четырёх крупных ДТП участвовали автомашины с иностранным учётом, которые занимались частным извозом.
Так, в Мангистауской области в результате разгерметизации колеса совершено опрокидывание, в котором погибли – трое и один госпитализирован. Данный факт указывает, что водитель перед выездом не убедился в технической исправности своего автомобиля, говорят в полиции.
МВД РК призывает водителей к осторожности.
– Уважаемые граждане! С наступлением тёплого периода увеличилась интенсивность движения. Именно в этот период нередко водители пренебрегают элементарными правилами безопасности на дорогах. Это приводит к трагическим событиям. К сожалению, сейчас на дороги выезжают таксисты, которые не имеют законного права заниматься частным извозом. Это делается во избежание оплаты налогов, а также в обход сотрудников полиции, ссылаясь часто на то, что в салоне находятся родственники. И самое трагичное, что такие объяснения «нерадивых» водителей поддерживают и сами пассажиры. Заплатив дёшево за проезд – можно поплатиться жизнью и здоровьем, - сказал председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.
К примеру, в 10 км от города Кульсары Атырауской области, на автодороге Бейнеу – Атырау, водитель, занимающийся частным извозом, уснул за рулём и допустил попутное столкновение. В результате погибли четыре человека и двое госпитализированы.
- Пользуясь случаем, обращаю внимание водителей! Выезжая на трассу, помните, что вы отвечаете не только за себя, но и за сохранность жизни пассажиров. Соблюдайте скоростной режим, не пренебрегайте правилами дорожного движения. Проверяйте свой автомобиль на техисправность. Если вы устали, то лучше опоздать, но сохранить свою жизнь и жизнь близких. Нами будет проводиться усиленная работа по пресечению нарушений ПДД. Сотрудники полиции будут нацелены не на наказание, а на сохранение ваших жизней, – отметил председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.
В четырёх крупных ДТП участвовали автомашины с иностранным учётом, которые занимались частным извозом.
Так, в Мангистауской области в результате разгерметизации колеса совершено опрокидывание, в котором погибли – трое и один госпитализирован. Данный факт указывает, что водитель перед выездом не убедился в технической исправности своего автомобиля, говорят в полиции.
МВД РК призывает водителей к осторожности.
– Уважаемые граждане! С наступлением тёплого периода увеличилась интенсивность движения. Именно в этот период нередко водители пренебрегают элементарными правилами безопасности на дорогах. Это приводит к трагическим событиям. К сожалению, сейчас на дороги выезжают таксисты, которые не имеют законного права заниматься частным извозом. Это делается во избежание оплаты налогов, а также в обход сотрудников полиции, ссылаясь часто на то, что в салоне находятся родственники. И самое трагичное, что такие объяснения «нерадивых» водителей поддерживают и сами пассажиры. Заплатив дёшево за проезд – можно поплатиться жизнью и здоровьем, - сказал председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.
К примеру, в 10 км от города Кульсары Атырауской области, на автодороге Бейнеу – Атырау, водитель, занимающийся частным извозом, уснул за рулём и допустил попутное столкновение. В результате погибли четыре человека и двое госпитализированы.
- Пользуясь случаем, обращаю внимание водителей! Выезжая на трассу, помните, что вы отвечаете не только за себя, но и за сохранность жизни пассажиров. Соблюдайте скоростной режим, не пренебрегайте правилами дорожного движения. Проверяйте свой автомобиль на техисправность. Если вы устали, то лучше опоздать, но сохранить свою жизнь и жизнь близких. Нами будет проводиться усиленная работа по пресечению нарушений ПДД. Сотрудники полиции будут нацелены не на наказание, а на сохранение ваших жизней, – отметил председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.
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