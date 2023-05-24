В Мангистау осудили участников преступной группы за вымогательство

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителей Мангистау, которые подозревались в вымогательстве.



- Судом установлено, что подсудимые по предварительному сговору группой лиц неоднократно вымогали деньги у физических лиц. Также при личном обыске у Т. обнаружено наркотическое средство «марихуана высушенная» в небольшом количестве, которое он хранил без цели сбыта. Вина подсудимых в совершении этих преступлений доказана показаниями потерпевших, самих подсудимых, вещественными доказательствами и другими материалами дела, - сообщили в суде.



Суд при вынесении приговора также учёл наличие малолетних детей у подсудимых.



- Судом Т. признан виновным по подпунктам 2 и 3 части 2 статьи 194 (Вымогательство); части 2 статьи 296 УК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) и в соответствии со статьёй 58 УК ему назначено 4 года 8 месяцев лишения свободы. М., Б., Т., Б. признаны виновными по подпунктам 2 и 3 части 2 статьи 194 УК (Вымогательство) и каждому назначено по 4 года 8 месяцев лишения свободы, - говорится в сообщении суда.



Приговор суда не вступил в законную силу.