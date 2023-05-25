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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:28

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В Мангистау выросло число преступлений против детей

Названы регионы Казахстана, где зарегистрировано наибольшее количество уголовных правонарушений в отношении детей. В Мангистауской области количество преступлений против детей выросло на 21,7 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото
Согласно данным Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения, детское население Казахстана (до 18 лет) составляет 6 616 774 ребенка, из них более 3,7 миллиона школьников, более 2,5 миллиона детей дошкольного возраста, более 400 тысяч студентов организаций технического и профессионального образования (ТиПО).

Отмечается, что насилие над детьми, агрессия и жестокость сегодня достаточно широко представлены во многих сферах жизни ребенка. Последствия насилия ведут к совершению противоправных действий и к преступлениям, процент которых в последние годы растет.

Наибольшее количество зарегистрированных уголовных правонарушений в отношении детей отмечается в Туркестанской - 213 случаев, Алматинской - 185 случаев и Карагандинской областях - 165 случаев.

Рост уголовных правонарушений в отношении детей в разрезе регионов за последние годы отмечается в Алматы - на 58,9 процента, с 90 до 143 случаев. В Западно-Казахстанской области зафиксирован рост на 39,4 процента - со 109 до 152 случаев. Тройку регионов-лидеров замыкает Павлодарская область, где рост преступлений против детей составил 32,8 процента - с 61 до 81 случая.

Далее расположились западные регионы: в Мангистауской области количество преступлений против детей выросло на 21,7 процента - с 69 до 84 случаев, в Актюбинской - на 14,3 процента - с 84 до 96 случаев.

В Минпросвещения перечислили проблемы в сфере защиты детей:
- отсутствует сеть республиканских специализированных реабилитационных центров для детей, ставших жертвами, свидетелями насилия, а также детей, имеющих аутодеструктивное поведение;
- отмечается недостаточная работа с неблагополучными семьями;
- ослаблена работа социального педагога ввиду его отсутствия во многих организациях образования;
- нет единого видения ведения медико-социального учета, который направлен на оказание комплексной помощи всей семье;
- отсутствует алгоритм реагирования государственных органов на случаи детского насилия и комплекс мер по коррекции поведения потенциальных насильников;
- ни одним из центральных государственных органов не введена система единого учета всех форм насилия в отношении детей;
- социальные педагоги и педагоги-психологи школ распределяются без учета численности детей в школах, большая загруженность данных специалистов значительно влияет на эффективность учебно-воспитательного процесса и уровень благополучия обучающихся в организации образования.

Для решения проблем правительство Казахстана постановило утвердить комплексный план по защите детей от насилия и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау». Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения. В случае его принятия планируется:

- создать сеть специализированных республиканских реабилитационных центров для детей, пострадавших от негативных явлений (насилие, преступления против половой неприкосновенности, попытки суицида, наркомания, алкогольная зависимость, лудомания), в которых дети смогут получить эффективное медицинское обслуживание и долгосрочную реабилитацию;
- создать при ЦОНах единое окно координационной службы реагирования на факты детского насилия, которое позволит гражданам оперативно получать госуслуги по устранению последствий физических и моральных травм;
- реализовать проект «Социальный патронат», который позволит комплексно сопровождать детей из неблагополучных семей социальными службами. Кроме того, предлагается в каждой школе ввести обязательную должность социального педагога, деятельность которого будет строго направлена на обеспечение социального благополучия ребенка;
- разработать межведомственную программу по профилактике и снижению насилия в организациях образования, которая будет являться методической опорой для всех педагогов, работающих с детьми;
- трансформировать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, так как резонансные случаи насилия над детьми требуют принятия незамедлительных оперативных мер реагирования всех заинтересованных органов.



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