Ночной переполох: несколько пожарных машин прибыли к ТРК «Актау»

Видео с места события 28 мая примерно в 23:20 прислали пользователи Lada.kz.Жители 12 микрорайона предположили, что произошло что-то серьезное, раз на место выехали сразу несколько пожарных экипажей.Корреспонденту Lada.kz в ДЧС региона сообщили, что на территории ТРК «Актау» проводились учения.