Скопление пожарных машин у многоэтажного дома взволновало жителей Актау





Видео с места события прислали пользователи Lada.kz.На кадрах видно, как около шестого дома в 11 микрорайоне стоят несколько пожарных машин, а также сотрудники полиции.В пресс-службе ДЧС Мангистауской области пояснили, что никакого ЧП в многоэтажном доме не было. В пожарную службу поступило сообщение о задымлении, однако информация о пожаре не подтвердилась.- Примерно в 22:00 29 мая поступила информация о том, что горит пакет. На место происшествия прибыли огнеборцы. Однако информация о возгорании не подтвердилась. Помощь пожарных не понадобилась, - добавили в ведомстве.