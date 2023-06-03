Мертвого тюленя обнаружили у берега в Актау

Птица, клевавшая мертвого тюленя

- Изначально мы с женой у берега увидели хищную птицу, которая что-то клевала. Подошли поближе. Птица улетела. Лакомилась она, как оказалось, мертвым млекопитающим. Морда тюленя была в крови, - рассказала местная семейная пара.