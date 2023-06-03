Мертвого тюленя обнаружили у берега в Актау

Фото жителей 1 микрорайона
Отдыхающие случайно наткнулись на мертвого тюленя за зданием спасателей, недалеко от «Солдатского» пляжа.
Lada.kz обратилась в областное управление рыбной инспекции, где сообщили, что направили на место специалистов.
Ранее сообщалось, что на набережной жительница города обнаружила мертвого тюленя в луже крови. Мертвое животное обнаружили на достаточно большом расстоянии от моря. Как оно там оказалось, неизвестно.
Причиной гибели тюленя могло стать жестокое обращение с животным, как заявил заведующий западным сектором Института гидробиологии и экологии Тимур Баймуканов.
Птица, клевавшая мертвого тюленя
- Изначально мы с женой у берега увидели хищную птицу, которая что-то клевала. Подошли поближе. Птица улетела. Лакомилась она, как оказалось, мертвым млекопитающим. Морда тюленя была в крови, - рассказала местная семейная пара.
Lada.kz обратилась в областное управление рыбной инспекции, где сообщили, что направили на место специалистов.
Ранее сообщалось, что на набережной жительница города обнаружила мертвого тюленя в луже крови. Мертвое животное обнаружили на достаточно большом расстоянии от моря. Как оно там оказалось, неизвестно.
Причиной гибели тюленя могло стать жестокое обращение с животным, как заявил заведующий западным сектором Института гидробиологии и экологии Тимур Баймуканов.
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