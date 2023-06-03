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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:04

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Мертвого тюленя обнаружили у берега в Актау

Гниющая тушка, как считают горожане, может представлять опасность.

Фото жителей 1 микрорайона
Отдыхающие случайно наткнулись на мертвого тюленя за зданием спасателей, недалеко от «Солдатского» пляжа.

Мертвого тюленя обнаружили у берега в Актау

Птица, клевавшая мертвого тюленя


- Изначально мы с женой у берега увидели хищную птицу, которая что-то клевала. Подошли поближе. Птица улетела. Лакомилась она, как оказалось, мертвым млекопитающим. Морда тюленя была в крови, - рассказала местная семейная пара.


Мертвого тюленя обнаружили у берега в Актау


Lada.kz обратилась в областное управление рыбной инспекции, где сообщили, что направили на место специалистов.

Мертвого тюленя обнаружили у берега в Актау


Ранее сообщалось, что на набережной жительница города обнаружила мертвого тюленя в луже крови. Мертвое животное обнаружили на достаточно большом расстоянии от моря. Как оно там оказалось, неизвестно.

Причиной гибели тюленя могло стать жестокое обращение с животным, как заявил заведующий западным сектором Института гидробиологии и экологии Тимур Баймуканов.



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