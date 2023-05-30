Тушу мертвого тюленя в луже крови обнаружили в Актау

В Актау на набережной жительница города обнаружила мертвого тюленя в луже крови.- Гуляя с собакой по морю, напротив гостиницы в 15 микрорайоне, я обнаружила мёртвого тюленя около мусорного бака. Мордочка была разбита, вся в крови. Видно, что кто-то притащил его тушу к мусорке, - сообщила жительница города.Местные жители сразу же вызвали специалистов. Люди предположили, что тюленю были нанесены травмы.Экологи рассказали, что определить причину гибели животного невозможно, так как туша тюленя уже начала разлагаться.- Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства продолжают мониторинг береговой зоны Каспийского моря. 30 мая на место, где была обнаружена туша тюленя, приехала рабочая группа, включающая представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Из-за того, что туша морского животного была в состоянии сильного разложения, невозможно было взять гистологические пробы для определения причины гибели тюленя, - рассказали в ведомстве.