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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:28

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Ученый: найденного на побережье тюленя в Актау могли убить люди

Причиной гибели тюленя могло стать жестокое обращение с животным. Не исключено, что травмы были нанесены еще живому тюленю. Об этом заявил заведующий западным сектором Института гидробиологии и экологии Тимур Баймуканов.

Фото очевидцев
Причиной гибели тюленя в Каспийском море, которого обнаружили мертвым на побережье, могло стать жестокое обращение с животным, рассказал корреспонденту Lada.kz заведующий западным сектором Института гидробиологии и экологии Тимур Баймуканов.

- Предполагаю, что травмы были нанесены еще живому тюленю. Объяснить столь жестокие действия просто невозможно. Считаю, что беспричинное убийство любого живого существа - это следствие не совсем здоровой психики, или людей, не получивших своевременного нужного образования. Думаю, что любить природу нужно приучать еще в детстве, и тогда реже будут происходить подобные случаи, - высказался ученый.

По словам эксперта, на побережье Каспийского моря ежегодно происходит выброс мертвых тюленей. Иногда экспертам удается определить причины смерти каспийских тюленей, но зачастую это сделать невозможно из-за сильного разложения.

- Бывает, что на тушах мы обнаруживаем различные механические повреждения. Тогда мы можем только предполагать, что вследствие этих травм произошла гибель тюленя. Повреждения на теле тюленей, приведшие к их гибели в море, могут возникнуть в результате столкновения с судами, их винтами, а также в результате умышленных или необдуманно жестоких действий человека. Но и утверждать, что все механические повреждения являются причиной гибели тюленей, было бы необъективно, так как они могли быть нанесены телу уже погибшего тюленя, - добавил Тимур Баймуканов.

Ранее сообщалось, что в Актау на набережной жительница города обнаружила мертвого тюленя в луже крови. Мертвое животное обнаружили на достаточно большом расстоянии от моря. Как оно там оказалось, неизвестно.

В июле 2020 года сообщалось, что отдыхающие забили тюленя палками и камнями в Мангистау. На инцидент реагировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, назвав произошедшее «дикостью».

Полиция установила личности нападавших на тюленя. Они заявили, что решили отогнать тюленя в целях безопасности. Участники инцидента заверили, что видео, которое распространилось в Сети, было неправильно понято: тюленя никто из них не бил, он остался жив и уплыл в море. В итоге полиция прекратила расследование в отношении них, и они избежали наказания ввиду отсутствия состава преступления.

В прошлом году в редакцию Lada.kz прислали видео, на кадрах которого видно, как тюленя, выплывшего на берег, стали закидывать камнями дети.



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