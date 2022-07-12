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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 1563

Непреодолимое желание прибить! В тюленя на пляже в Актау полетели камни

Жительница Актау прислала в редакцию ещё одно видео о тюлене на берегу моря. На ролике дети окружили животное, и в тюленя полетели камни.

Кадр видео
Ранее мы рассказывали о том, что жители Актау сняли на видео тюленя, который выполз на сушу. По словам автора видеоролика, животное около 40 минут грелось на солнце, после чего тюлень вернулся в воду и уплыл. Судя по первому видео, отдыхающих тюлень ничуть не напугал. Не испугался отдыхающих и сам морской житель.

Однако сегодня, 12 июля, в редакцию прислали другое видео с тем же тюленем.



На кадрах видно, как животное окружили люди. Женщина, снимая видео, отмечала, что тюлень не уплывает обратно в воду. Пока она это говорила, ребенок бросил в тюленя камни. Сначала он взял камень поменьше, тюлень не испугался, затем в тюленя полетел камень побольше - животное испугалось.

В июле 2020 года сообщалось, что отдыхающие забили тюленя палками и камнями в Мангистау. На инцидент реагировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, назвав произошедшее «дикостью».



Полиция установила личности нападавших на тюленя. Они заявили, что решили отогнать тюленя в целях безопасности. Участники инцидента заверили, что видео, которое распространилось в Сети, было неправильно понято: тюленя никто из них не бил, он остался жив и уплыл в море. В итоге полиция прекратила расследование в отношении них, и они избежали наказания ввиду отсутствия состава преступления.



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Комментарии ( 7 )

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Username (Посетители) Сегодня, 14:23
Я уже устал во дворе гонять детей, которые издеваются над кошками
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:15
тюленя никто из них не бил, он остался жив и уплыл в море.


аха и камень он над его телом поднимает тоже чтобы напугать? не рассказывайте сказки. не маленькие

В итоге полиция прекратила расследование в отношении них, и они избежали наказания ввиду отсутствия состава преступления.


то нашли то не нашли. почему то адекватные люди нашли а органы не нашли. и была статья о штрафе почти в 500 тыс. на всё спустили, отмазались, поплакались наверное. и пошли дальше спокойно жить
 
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  • шевченко
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:09
ЖАБАЙЛАР 100 %
 
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  • шевченко
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:07
Токаев прав - дикари!
 
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  • Космос
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:03
Маленькие животные ктоих учит кидать камни то в собак то в кошек то в змей теперь тюлень бедняга это они свою любовь и уважение показывают дикари.
 
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  • Космос
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 gurev57 (Посетители) Сегодня, 13:50
сколько здесь живу столько это вижу. веть видно что все делается с согласия взрослых стоят смотрят как он тешится.
 
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 scoактау (Посетители) Сегодня, 13:34
Читайте детям книжки, прививайте любовь к живому, а иначе быть Мангистау глухой степью....
 
 

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