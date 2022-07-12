Непреодолимое желание прибить! В тюленя на пляже в Актау полетели камни

Кадр видео
Ранее мы рассказывали о том, что жители Актау сняли на видео тюленя, который выполз на сушу. По словам автора видеоролика, животное около 40 минут грелось на солнце, после чего тюлень вернулся в воду и уплыл. Судя по первому видео, отдыхающих тюлень ничуть не напугал. Не испугался отдыхающих и сам морской житель.
Однако сегодня, 12 июля, в редакцию прислали другое видео с тем же тюленем.
На кадрах видно, как животное окружили люди. Женщина, снимая видео, отмечала, что тюлень не уплывает обратно в воду. Пока она это говорила, ребенок бросил в тюленя камни. Сначала он взял камень поменьше, тюлень не испугался, затем в тюленя полетел камень побольше - животное испугалось.
В июле 2020 года сообщалось, что отдыхающие забили тюленя палками и камнями в Мангистау. На инцидент реагировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, назвав произошедшее «дикостью».
Полиция установила личности нападавших на тюленя. Они заявили, что решили отогнать тюленя в целях безопасности. Участники инцидента заверили, что видео, которое распространилось в Сети, было неправильно понято: тюленя никто из них не бил, он остался жив и уплыл в море. В итоге полиция прекратила расследование в отношении них, и они избежали наказания ввиду отсутствия состава преступления.
Однако сегодня, 12 июля, в редакцию прислали другое видео с тем же тюленем.
На кадрах видно, как животное окружили люди. Женщина, снимая видео, отмечала, что тюлень не уплывает обратно в воду. Пока она это говорила, ребенок бросил в тюленя камни. Сначала он взял камень поменьше, тюлень не испугался, затем в тюленя полетел камень побольше - животное испугалось.
В июле 2020 года сообщалось, что отдыхающие забили тюленя палками и камнями в Мангистау. На инцидент реагировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, назвав произошедшее «дикостью».
Полиция установила личности нападавших на тюленя. Они заявили, что решили отогнать тюленя в целях безопасности. Участники инцидента заверили, что видео, которое распространилось в Сети, было неправильно понято: тюленя никто из них не бил, он остался жив и уплыл в море. В итоге полиция прекратила расследование в отношении них, и они избежали наказания ввиду отсутствия состава преступления.