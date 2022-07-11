«Мило грелся на солнышке»: Тюленя на суше сняли на видео жители Актау

Жителям Актау удалось запечатлеть на видео, как тюлень выплыл из Каспийского моря, немного порезвился на песке, а затем лёг на побережье. На солнце тюлень грелся около 40 минут. Чуть позже эндемик Каспия вернулся обратно в воду.Судя по видео, отдыхающих тюлень ничуть не напугал. Не испугался отдыхающих и сам морской житель.Отметим, что тюлени - полуводные животные. Суша для них точно такой же дом, как и море.Если молодой или взрослый тюлень вышел на берег, он отдыхает, греется на солнце или чем-то болен и не может нормально плавать в воде, людям советуют его не беспокоить.