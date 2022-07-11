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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:58

Просмотров: 245

«Мило грелся на солнышке»: Тюленя на суше сняли на видео жители Актау

Жители Актау сняли на видео тюленя, который выполз на сушу. По словам автора видеоролика, животное около 40 минут грелось на солнце, после чего тюлень вернулся в воду и уплыл.

Кадр видеоролика
Жителям Актау удалось запечатлеть на видео, как тюлень выплыл из Каспийского моря, немного порезвился на песке, а затем лёг на побережье. На солнце тюлень грелся около 40 минут. Чуть позже эндемик Каспия вернулся обратно в воду.

Судя по видео, отдыхающих тюлень ничуть не напугал. Не испугался отдыхающих и сам морской житель.

Отметим, что тюлени - полуводные животные. Суша для них точно такой же дом, как и море.

Если молодой или взрослый тюлень вышел на берег, он отдыхает, греется на солнце или чем-то болен и не может нормально плавать в воде, людям советуют его не беспокоить.




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