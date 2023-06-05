Мать девочки, пострадавшей от домогательств парня в Актау, требует правосудия

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Мать ныне уже девятилетней девочки Жадыра Арыстанова рассказала, что вечером 28 сентября в 2022 году возле их дома №37 в 11 микрорайоне её дочь и племянник возвращались домой из школы. За ними увязался молодой человек. Когда дети подходили к дому, он погладил девочку по плечу и отошёл. После вернулся, начал трогать её за интимное место и стонать. От испуга дети растерялись, ничего не смогли сделать и стояли, пока парень не удалился.
Зайдя в подъезд, девочка тут же позвонила маме и рассказала о случившемся, плача взахлёб.
Для подачи заявления Жадыра Арыстанова отправилась в управление полиции. Там, с её слов, она провела примерно три часа, пока у неё приняли заявление. Спустя неделю ей так никто из полиции не позвонил, и не написал.
Женщине самой удалось найти запись с камер наружного наблюдения, где был запечатлен факт домогательства. Записав видео на свой телефон, она снова обратилась в управление полиции.
После всех допросов и экспертиз следователь сказала Жадыре, что нужно ждать решение суда, которое будет через 6-7 месяцев.
В декабре 2022 года Жадыра с семьёй переехали в Алматы. Об этом знали и следователь, и её адвокат.
Сейчас девочке уже исполнилось девять лет. С того злополучного дня она не выходит играть на улицу, боится всех незнакомых мужчин. С трудом закончила учебный год.
В постановлении прокуратуры, отмечает Жадыра, парень признался, что прикасался к девочке.
Жадыра Арыстанова обратилась с видеообращением.
Напомним, полиция задержала домогавшегося восьмилетнюю девочку мужчину.
Зайдя в подъезд, девочка тут же позвонила маме и рассказала о случившемся, плача взахлёб.
Для подачи заявления Жадыра Арыстанова отправилась в управление полиции. Там, с её слов, она провела примерно три часа, пока у неё приняли заявление. Спустя неделю ей так никто из полиции не позвонил, и не написал.
Женщине самой удалось найти запись с камер наружного наблюдения, где был запечатлен факт домогательства. Записав видео на свой телефон, она снова обратилась в управление полиции.
- Зашла к самому заместителю начальника. Он сразу попросил удалить видео, пообещав, что парня найдут и оштрафуют на пять МРП. Хотя на первый раз, как он утверждал, будет предупреждение, а при повторном факте - штраф. Я была крайне возмущена. Видео выложила в Сеть. В тот же день его нашли и предоставили ему адвоката. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего), - рассказала женщина.
После всех допросов и экспертиз следователь сказала Жадыре, что нужно ждать решение суда, которое будет через 6-7 месяцев.
В декабре 2022 года Жадыра с семьёй переехали в Алматы. Об этом знали и следователь, и её адвокат.
- Я ждала от них новостей, но безрезультатно, 2 июня я написала адвокату Раушан Цой, поинтересовавшись, когда же будет суд. Она ответила, что дело закрыли в декабре из-за отсутствия состава преступления, - говорит женщина.
Сейчас девочке уже исполнилось девять лет. С того злополучного дня она не выходит играть на улицу, боится всех незнакомых мужчин. С трудом закончила учебный год.
- Вину свою этот молодой человек не признаёт. К нам приходили его мать и бабушка - сначала плакали, потом вдруг обвинили мою дочь, что она на пустом месте подняла шум. Уверяли, что их родственник якобы просто стряхнул с платья пыль, - сетует женщина.
В постановлении прокуратуры, отмечает Жадыра, парень признался, что прикасался к девочке.
- Сначала мы думали, что, возможно, молодой человек больной и не осознаёт свои поступки, но экспертиза доказала, что он здоров и ничем не страдает. Надеялась на закон, но увы. Я хочу, чтобы уголовное дело возобновили по той же статье, чтобы дело вёл другой следователь и довёл до суда. Пусть суд вынесет свой вердикт. Мне обидно, что без суда закрыли дело. Обидно, что он даже ни одного дня не провёл в СИЗО. Обидно, что даже штрафом не отделался. Не пришёл даже извиниться. Если его сейчас не наказать, то в будущем обязательно от его рук пострадает другой ребёнок. Возможно, это уже всё закончится печально, - завершила Жадыра.
Жадыра Арыстанова обратилась с видеообращением.
Напомним, полиция задержала домогавшегося восьмилетнюю девочку мужчину.
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