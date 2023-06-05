Мать девочки, пострадавшей от домогательств парня в Актау, требует правосудия

- Зашла к самому заместителю начальника. Он сразу попросил удалить видео, пообещав, что парня найдут и оштрафуют на пять МРП. Хотя на первый раз, как он утверждал, будет предупреждение, а при повторном факте - штраф. Я была крайне возмущена. Видео выложила в Сеть. В тот же день его нашли и предоставили ему адвоката. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего), - рассказала женщина.

- Я ждала от них новостей, но безрезультатно, 2 июня я написала адвокату Раушан Цой, поинтересовавшись, когда же будет суд. Она ответила, что дело закрыли в декабре из-за отсутствия состава преступления, - говорит женщина.

- Вину свою этот молодой человек не признаёт. К нам приходили его мать и бабушка - сначала плакали, потом вдруг обвинили мою дочь, что она на пустом месте подняла шум. Уверяли, что их родственник якобы просто стряхнул с платья пыль, - сетует женщина.

- Сначала мы думали, что, возможно, молодой человек больной и не осознаёт свои поступки, но экспертиза доказала, что он здоров и ничем не страдает. Надеялась на закон, но увы. Я хочу, чтобы уголовное дело возобновили по той же статье, чтобы дело вёл другой следователь и довёл до суда. Пусть суд вынесет свой вердикт. Мне обидно, что без суда закрыли дело. Обидно, что он даже ни одного дня не провёл в СИЗО. Обидно, что даже штрафом не отделался. Не пришёл даже извиниться. Если его сейчас не наказать, то в будущем обязательно от его рук пострадает другой ребёнок. Возможно, это уже всё закончится печально, - завершила Жадыра.